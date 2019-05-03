"Российская белуха-разведчица" отказалась покидать прибрежные воды Норвегии

Животное дружелюбное: совсем не пугается людей и даже позволяет погладить себя по носу.

Белуха, которую в норвежских СМИ назвали "российской разведчицей", отказалась покидать воды местного города Хаммерфеста. Кит удаляется от берега максимум на 25 морских миль. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что белуха не пугается людей и даже позволяет гладить себя по носу, что "не характерно для нормального поведения" этих животных.

Напомним, ранее норвежские рыбаки выловили белуху, на которой был специальный обвес для крепления камеры с надписью "оборудование Санкт-Петербурга". Тогда эксперты предположили, что камеру на животном закрепили российские военные для сбора данных.