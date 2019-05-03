Путин поручил включить в нацпроекты мероприятия по развитию физкультуры и спорта

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Путин поручил включить в нацпроекты мероприятия по развитию физкультуры и спорта

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Поручения глава государства дал по итогам заседания по развитию физкультуры и спорта, которое прошло 27 марта.

Президент России Владимир Путин поручил дополнить паспорта ряда национальных проектов мероприятиями по развитию физкультуры и спорта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, речь идёт о таких паспортах нацпроектов, как "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жильё и городская среда", а также "Наука". Предусматривается также финансовое обеспечение этих мероприятий.

Соответствующие поручения глава государства дал по итогам заседания по развитию физкультуры и спорта, которое прошло 27 марта.

Ранее Путин заявил, что физкультура и спорт — это не развлекушка, и подчеркнул всю значимость данного направления.

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