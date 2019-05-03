Баффетт назвал себя идиотом и купил акции Amazon

Сумму инвестиций американец не назвал, отметив, что холдинг раскроет это позднее в квартальном отчёте.

Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт назвал себя идиотом из-за того, что он медлил с покупкой акций Amazon. В интервью телеканалу CNBC он признался, что давно восхищался Джеффом Безосом и его детищем.

— Да, я был фанатом, и я был идиотом, раз не покупал [акции], — сказал миллиардер.

По словам Баффета, его компания Berkshire Hathaway наконец приобрела ценные бумаги Amazon. Однако сумму инвестиций он не назвал, отметив, что холдинг раскроет это позднее в квартальном отчёте.

Отметим, что Amazon неоднократно становилась самой дорогой компанией, а в сентябре прошлого года рыночная капитализация компании превысила $1 трлн.