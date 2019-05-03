Баффетт назвал себя идиотом и купил акции Amazon

Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт назвал себя идиотом из-за того, что он медлил с покупкой акций Amazon. В интервью телеканалу CNBC он признался, что давно восхищался Джеффом Безосом и его детищем.
— Да, я был фанатом, и я был идиотом, раз не покупал [акции], — сказал миллиардер.
По словам Баффета, его компания Berkshire Hathaway наконец приобрела ценные бумаги Amazon. Однако сумму инвестиций он не назвал, отметив, что холдинг раскроет это позднее в квартальном отчёте.
Отметим, что Amazon неоднократно становилась самой дорогой компанией, а в сентябре прошлого года рыночная капитализация компании превысила $1 трлн.
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