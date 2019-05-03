В Минобороны Турции не откажутся от С-400, несмотря на "скидки" на Patriot

Министр обороны Турции рассказал, что Анкара уже давно пытается объяснить Вашингтону, что С-400 не представляет угрозу истребителям F-35.

Турция не будет отступать от своей роли в военном союзе НАТО после покупки российской системы ПРО С-400, рассказал министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV. Также министр добавил, что в последний раз Вашингтон предложил Анкаре поставку системы противоракетной обороны Patriot на более привлекательных условиях.

Зенитно-ракетные комплексы Patriot являются конкурирующими с российскими С-400. Ранее в США неоднократно заявляли, что контракт на поставку российских С-400 в Турции несовместим с участием страны в разработке и эксплуатации истребителей Lockheed Martin F-35.

Американский сенатор-демократ Боб Менендес даже обещал продвигать санкции против Турции после получения страной С-400.

О том, что Россия поставит Турции четыре дивизиона С-400, Москва и Анкара договорились в 2017 году. Президент России Владимир Путин назвал приоритетной поставку С-400 в Турцию.