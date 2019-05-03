Россия за год выплатила 780 млн рублей по решениям ЕСПЧ

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Россия за год выплатила 780 млн рублей по решениям ЕСПЧ

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Здание ЕСПЧ в Страсбурге. Фото: © РИА "Новости"/Алексей Витвицкий

Годом ранее сумма выплат по решениям Европейского суда по правам человека составила 904 миллиона рублей.

За 2018 год Россия выплатила 780 миллионов рублей в качестве компенсаций за причинённый вред по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), пишет РИА "Новости". Эта сумма на 124 миллиона меньше по сравнению с 2017 годом.

Также стало известно, что большинство жалоб против России в Европейский суд по правам человека касались ненадлежащих условий содержания и транспортировки заключенных, а также нарушений прав граждан при публичных мероприятиях.

Ранее ЕСПЧ отклонил жалобу Украины по поводу инцидента в Керченском проливе. Намерение пожаловаться туда выразил адвокат футболиста Александра Кокорина.

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