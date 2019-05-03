Россия за год выплатила 780 млн рублей по решениям ЕСПЧ

Годом ранее сумма выплат по решениям Европейского суда по правам человека составила 904 миллиона рублей.

За 2018 год Россия выплатила 780 миллионов рублей в качестве компенсаций за причинённый вред по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), пишет РИА "Новости". Эта сумма на 124 миллиона меньше по сравнению с 2017 годом.

Также стало известно, что большинство жалоб против России в Европейский суд по правам человека касались ненадлежащих условий содержания и транспортировки заключенных, а также нарушений прав граждан при публичных мероприятиях.

Ранее ЕСПЧ отклонил жалобу Украины по поводу инцидента в Керченском проливе. Намерение пожаловаться туда выразил адвокат футболиста Александра Кокорина.