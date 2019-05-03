Путин предложил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на спорт

Кабмин должен разработать и внести в Госдуму соответствующие документы до 2 декабря 2019 года.

Президент России Владимир Путин считает необходимым скорректировать законы, которые касаются проведения азартных игр в букмекерских конторах. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

В частности, Путин требует предусмотреть запрет на совмещение деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и деятельности по организации и проведению азартных игр в тотализаторах.

Указывает глава государства и на необходимость установить обязанность организаторов азартных игр в букмекерских конторах перечислять деньги на финансирование мероприятий по развитию массового спорта.

Правительство должно разработать и внести в Госдуму соответствующие документы до 2 декабря 2019 года.

Также Путин поручил включить в нацпроекты мероприятия по развитию физкультуры и спорта.