Из шахты в ЮАР спасли 1,8 тысячи горняков, заблокированных под землёй

Сотрудников вывели через дополнительный путь. После необходимых ремонтных работ рудник возобновил работу.

Из золотодобывающей шахты компании Sibanye в ЮАР спасли около 1,8 тысячи рабочих, которые в результате аварии оказались заблокированы под землёй. Об успешном завершении операции сообщает пресс-служба предприятия.

Причиной ЧП стало обрушение рельсов. В ходе спасательной операции железные обломки убрали и произвели необходимые ремонтные работы. Горняков вывели через дополнительный путь. Рудник сегодня, 3 мая, возобновил работу.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли от ядовитого газа в угольной шахте в афганской провинции Саманган.