Из шахты в ЮАР спасли 1,8 тысячи горняков, заблокированных под землёй

Из золотодобывающей шахты компании Sibanye в ЮАР спасли около 1,8 тысячи рабочих, которые в результате аварии оказались заблокированы под землёй. Об успешном завершении операции сообщает пресс-служба предприятия.
Причиной ЧП стало обрушение рельсов. В ходе спасательной операции железные обломки убрали и произвели необходимые ремонтные работы. Горняков вывели через дополнительный путь. Рудник сегодня, 3 мая, возобновил работу.
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли от ядовитого газа в угольной шахте в афганской провинции Саманган.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени