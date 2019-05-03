В Москве трёхлетняя девочка погибла, выпав с балкона 6-го этажа

В трагический момент родители ребёнка сидели дома, но были заняты другим — они выпивали.

Полицейские задержали родителей трёхлетней девочки, которая выпала с балкона 6-го этажа квартиры в Юго-Восточном округе Москвы. Спасти ребёнка не удалось.

По версии полицейских, в момент происшествия родители находились в квартире. Но взрослым было не до ребёнка — они выпивали. Также дома находились две сестры погибшей девочки восьми и двенадцати лет. Младшую отправили в медучреждение, старшую — к родному отцу.

Против родителей возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Они под подпиской о невыезде.

Ранее Лайф сообщал, что в американском городе Редмонде полуторагодовалый ребёнок случайно выпал из открытого окна квартиры на 6-м этаже и остался жив. А в Нижнекамске двухлетний мальчик выжил после падения с 4-го этажа.