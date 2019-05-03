Сенатор назвал неадекватной идею Климкина провести аналог "Бессмертного полка"

Сергей Цеков предположил, что украинский министр делает такие абсурдные предложения из-за того, что хочет понравиться украинским националистам.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал неадекватной идею министра иностранных дел Украины Павла Климкина провести в украинских городах аналог акции "Бессмертный полк".

— Сложно назвать такое предложение адекватным. Климкин из-за своей должности забыл о своих предках и свои корни, окончательно запутался, — сказал он в интервью РИА "Новости".

Цеков предположил, что такое заявление Климкин делает из-за того, что очень сильно хочет понравиться украинским националистам. Он добавил, что власти Украины должны помнить о Великой Отечественной войне, героизме, в том числе украинского народа, и миллионах погибших людей, защищавших свою родину.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил провести в его стране акцию, аналогичную шествию "Бессмертного полка" в День Победы 9 Мая. Только, по мнению Климкина, участникам акции надо будет нести портреты "замученных от сталинских репрессий украинцев".