В Грузии спецназ скрутил пенсионера, расстрелявшего свою семью и соседей

Грузинский спецназ задержал 85-летнего мужчину, которого подозревают в расстреле сына, невестки и двух соседей. Расправу пенсионер устроил рано утром 3 мая в селе Кандаура Сагареджойского муниципалитета, сообщает "Интерфакс".
Полицейские не называют причины, которые могли сподвигнуть пожилого мужчину начать стрельбу, однако очевидцы предполагают, что инцидент произошёл из-за бытовой ссоры.
Днём ранее Лайф рассказывал, что из-за стрельбы в Москве пострадало четыре человека.
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