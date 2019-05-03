В Грузии спецназ скрутил пенсионера, расстрелявшего свою семью и соседей

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В Грузии спецназ скрутил пенсионера, расстрелявшего свою семью и соседей

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Фото: © Flickr/NechakoRiver

Супруга пожилого мужчины также получила ранения, а сам стрелок угрожал ещё многим людям.

Грузинский спецназ задержал 85-летнего мужчину, которого подозревают в расстреле сына, невестки и двух соседей. Расправу пенсионер устроил рано утром 3 мая в селе Кандаура Сагареджойского муниципалитета, сообщает "Интерфакс".

Полицейские не называют причины, которые могли сподвигнуть пожилого мужчину начать стрельбу, однако очевидцы предполагают, что инцидент произошёл из-за бытовой ссоры.

Днём ранее Лайф рассказывал, что из-за стрельбы в Москве пострадало четыре человека.

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