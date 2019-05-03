СК выясняет обстоятельства ЧП с воздушным шаром в Крыму

Крымские следователи начали проверку после инцидента с воздушным шаром под Феодосией, где 12-летнюю девочку едва не унесло в корзине шара в открытое море. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

— Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — уточнили в ведомстве.

ЧП произошло сегодня утром у села Журавки Кировского района республики. После приземления инструктора и родителей девочки от удара выбросило за пределы корзины, а ребёнок остался внутри. Порывом ветра шар со школьницей унесло в сторону Чёрного моря. К счастью, туда он не долетел, а приземлился во дворе частного дома в Феодосии.