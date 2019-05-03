Главнокомандующим НАТО в Европе стал генерал ВВС США

Ранее он участвовал в американских спецоперациях на территории Ирака и Афганистана.

Генерал ВВС США Тод Д. Уолтерс был приведён к присяге как главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. Об этом сообщает Associated Press.

Церемония прошла в штабе НАТО в Монсе на юге Бельгии.

По мнению генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, Уолтерс занял одну из самых сложных и важных военных позиций в мире и теперь ему следить за крупнейшим усилением коллективной обороны НАТО в Восточной Европе со времён холодной войны.

Две недели назад занимавший эту же должность генерал Кёртис Скапаротти заявил с огорчением, что во время холодной войны противоборствующие стороны понимали друг друга лучше, чем НАТО и Россия сейчас.