Новым руководителем сил альянса стал участник операции "Буря в пустыне" Тод Уолтерс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на церемонии вступления в должность нового главкома объединённых вооружённых сил альянса, заявил о "сложной и быстро меняющейся обстановке в сфере безопасности".

— Это одна из самых важных военных должностей в мире. Те, кто занимал этот пост, командовали альянсом во время холодной войны, сдерживая СССР, — сказал он.

По мнению Столтенберга, время, когда командовал Кёртис Скапаротти, было всё более отмечено "агрессивными действиями со стороны России".

Как сообщалось ранее, новым главкомом сил НАТО стал участник операции "Буря в пустыне" Тод Уолтерс. Он сменил на этом посту Кёртиса Скапаротти, который, покидая должность, с огорчением заявил, что во время холодной войны противоборствующие стороны понимали друг друга лучше, чем НАТО и Россия сейчас.