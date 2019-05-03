Ограбленная в Москве пенсионерка оказалась матерью известного блогера

Из квартиры женщины вынесли $35 тысяч, 950 тысяч рублей, ювелирные украшения и часы.

Московская пенсионерка, которую ограбили на 8,5 миллиона рублей, оказалась матерью известного YouTube-блогера Афони. Об этом сообщает Mash. По его данным, деньги и ценности, которые забрали из сейфа злоумышленники, принадлежали не 58-летней Ирине Афониной, а её известному сыну.

Угрожая отвёрткой, женщину связали скотчем и заперли в ванной. А затем вскрыли сейф и забрали 35 тысяч долларов, 950 тысяч рублей, ювелирные украшения и часы.

Ранее Лайф сообщал, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".