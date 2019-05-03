Аналитики назвали самый популярный в мире интернет-браузер

Первое место взял Google Chrome. За ним следует Mozilla Firefox, который привлекает каждого десятого пользователя.

Браузер Google Chrome не имеет себе равных по популярности — им по всему миру пользуется два человека из трёх, имеющих доступ в Интернет. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Net Applications, проведённом в апреле, сообщает издание о технологиях 3DNews.

В рейтинге самых популярных браузеров для мобильных устройств "Хром" тоже занимает первую строчку. Однако благодаря популярности айфонов и встроенному в него браузеру Safari этот браузер — в лидерах только у каждого четвёртого пользователя Сети на мобильном или планшете.

В марте Лайф рассказывал, что после обновления у Google Chrome появилась встроенная тёмная тема для снижения нагрузки на глаза в ночное время. А в январе браузер обзавёлся своим блокировщиком рекламы.