Учёные нашли связь между питьевой водой и раком

Почти половина случаев заболевания, упоминаемых в исследовании, могла быть спровоцирована наличием мышьяка в водопроводе.

В системе водоснабжения Калифорнии обнаружили загрязнители, которые могли стать причиной более 15 тысяч случаев заболевания раком. Об этом говорится в исследовании учёных из Environmental Working Group, опубликованном в журнале Environmental Health.

Речь идёт о таких химических веществах как мышьяк, шестивалентный хром и даже о радиоактивных элементах — уране и радии. При этом наибольшую тревогу у авторов работы вызвало наличие в водопроводе мышьяка. По их словам, даже очень низкий его уровень считается очень канцерогенным. Учёные установили, что 47% предполагаемых случаев заболевания раком связаны с содержанием мышьяка в питьевой воде, около трети — с побочным эффектом от обработки питьевой воды, а ещё в 16% случаев виноват шестивалентный хром.

Исследователи рекомендуют местным жителям использовать специальные сертифицированные фильтры для очистки питьевой водопроводной воды от опасных загрязнителей.

Ранее учёные заявили о невозможности уничтожить все раковые клетки в организме человека.