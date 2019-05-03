На Урале двое мужчин устроили стрельбу с девятого этажа

Во время обыска в квартире полицейские нашли пистолеты, охотничий карабин, а также боеприпасы к ним.

Двое мужчин устроили стрельбу из окна квартиры на девятом этаже в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Об этом пишет "URA.RU" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

О выстрелах во дворе дома по улице Советская, 14 сообщили местные жители. Приехавшие на вызов полицейские были вынуждены произвести предупредительный выстрел, поскольку злоумышленники не реагировали на призывы сдаться. В результате рикошета один из мужчин был ранен.

— При досмотре квартиры обнаружены гильзы, газовый и сигнальный пистолеты, зарегистрированный гладкоствольный охотничий карабин и два магазина к нему, а также более 50 патронов разного калибра, — уточнили в управлении.

Оба злоумышленника задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".