Эмилия Кларк предупредила о "безумстве" трёх эпизодов "Игры престолов"

По её словам, они будут ещё эмоциональнее, чем третий эпизод с масштабной битвой двух армий.

Исполнительница одной из главных ролей сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк посоветовала поклонникам найти самые большие экраны для просмотра последних серий киносаги. В американском телешоу "Джимми Киммел в прямом эфире" Кларк заявила, что самые шокирующие эпизоды ещё впереди.

— Я имею в виду четвёртую, пятую и шестую — все они безумны, — сказала Кларк.

До конца сериала остаётся три серии. Трейлер нового эпизода уже вышел. Премьера — в ночь на 6 мая.

А пока можно почитать прогноз аналитиков. Они составили рейтинг самых вероятных смертей в сериале "Игра престолов".