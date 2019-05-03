Посольство РФ в США направило ноту протеста в связи с приговором Бутиной

Дипломаты отметили, что, несмотря на несправедливость вердикта, россиянка "стойко и с достоинством переносит тяготы тюремного заключения".

Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с вынесенным американским судом неправомерным приговором Марии Бутиной.

— В связи с неправомерным решением суда в Госдепартамент направлена нота протеста. Требуем от американских властей обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека, — говорится в заявлении дипмиссии в "фейсбуке".

Российские дипломаты посетили осуждённую и отметили, что, несмотря на всю несправедливость и суровость вынесенного 26 апреля приговора, Бутина "стойко и с достоинством переносит все тяготы тюремного заключения".

Напомним, россиянка находится под стражей с июля прошлого года. Бутина признала вину в сговоре, но отец Марии отмечал, что она пошла на сделку со следствием из-за давления. Лайф писал, что 26 апреля россиянку приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Бутину депортируют в Россию только после отбытия наказания в США.

Ранее Посольство РФ в США потребовало незамедлительного освобождения Бутиной, назвав девушку политзаключённой и жертвой провокации спецслужб. При этом в МИД РФ решение суда по Бутиной назвали "позорным пятном на американской судебной системе".