В Посольстве России обвинили Лондон во вбросах по делу Скрипалей

Несмотря на многочисленные попытки, убедить общественность в собственной правоте Британии не удаётся, подчеркнули дипломаты.

В Посольстве РФ в Великобритании заявили, что Лондон вбрасывал в публичное пространство многочисленные версии отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Заявление стало ответом на слова главы британского МИД Джереми Ханта о том, что Россия "распространила более 40 самостоятельных версий инцидента" в Солсбери.

В частности, российская дипмиссия напомнила, что британские СМИ со ссылкой на "информированные источники" описывали механизм отравления Скрипалей: через пищу, подарки, цветы, кондиционер в автомобиле и т.д. Со свойствами химического вещества также определиться пресса не могла: оно объявлялось то газом, то жидкостью, то гелем, то устойчивым, то быстро разлагающимся. Аналогично ситуация обстояла и с "отравителями".

— На деле затуманивание обстоятельств произошедшего — линия именно британских властей... Тиражирование бессмысленных обвинений в адрес России ни на дюйм не приближает Лондон к тому, чтобы убедить общественность в собственной правоте, — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты уверены, только публикация максимально полных сведений о ходе и результатах расследования, которые могли бы быть проверены в том числе российскими специалистами, способна компенсировать нынешнюю атмосферу секретности вокруг отравления Скрипалей.

Напомним, по данным британского следствия, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта прошлого года. Лондон обвинил Россию в причастности к этому инциденту, в Москве эти обвинения категорически отвергают. Юлия Скрипаль уже пришла в себя и даже делала заявления для СМИ, Сергей Скрипаль на публике до сих пор не появлялся.