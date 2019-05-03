Самолёт с десятками пассажиров экстренно сел в Нур-Султане

Экипаж запрашивал аварийную посадку в связи с разгерметизацией салона воздушного судна.

Самолёт с 42 пассажирами на борту и пятью членами экипажа запросил аварийную посадку в Нур-Султане из-за разгерметизации салона. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации МИИР РК.

Борт DV834 авиакомпании SCAT летел из Минеральных Вод. По словам представителей авиакомпании, при выполнении рейса загорелась индикация отказа системы автоматического регулирования давления в кабине.

Экипаж сделал всё согласно инструкции и перешёл в ручное управление. Воздушное судно благополучно долетело до конечной точки маршрута. Но пилотам всё равно пришлось делать запрос на аварийную посадку — такова инструкция.

В это время на перроне аварийную посадку ожидали служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полётов аэропорта, машины скорой помощи. Их услуги не понадобились. Из-за аварийной посадки самолёта двум другим бортам пришлось садиться на запасном аэродроме. Пассажирам, путешествующим до Уральска, вообще задержали вылет.

Ранее Лайф сообщал, как самолёт с 317 пассажирами совершил аварийную посадку на Тайване.