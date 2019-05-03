Россия выступила против создания Договора о запрещении ядерного оружия

В МИД РФ подчеркнули, что серьёзно говорить о дальнейших практических шагах в данном направлении невозможно без решения ряда проблем.

Россия выступает против выработки Договора о запрещении ядерного оружия, поскольку это не способствует разоружению и подрывает договор о нераспространении. Об этом заявила делегация РФ на третьей сессии подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

— Мы не готовы поддерживать усилия некоторых государств по немедленному запрещению ядерного оружия... Считаем ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия. Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает ДНЯО и провоцирует нарастание противоречий между его участниками, — говорится в сообщении.

Как пояснили российские дипломаты, серьёзно говорить о дальнейших практических шагах в области ядерного разоружения невозможно без решения ряда проблем. В частности, дальнейшему ядерному разоружению препятствует также сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе и продолжение в рамках НАТО одиозной практики "совместных ядерных миссий", подчеркнули в МИД РФ.

Также российская сторона напомнила о разрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе США и о сохраняющейся неопределённости в отношении ещё одного соглашения с Соединёнными Штатами — Договора о СНВ, который истекает менее чем через два года.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов выразил опасения, что ограничения ядерных потенциалов могут исчезнуть впервые за 50 лет. По его мнению, это чрезвычайно опасно "в условиях общего кризиса двусторонних отношений и развала режима контроля над вооружениями".