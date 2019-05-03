Захарова предложила Климкину устроить акцию памяти жертв Бандеры

Представитель МИД РФ считает, что нужно позвать для этого в Киев Михаила Саакашвили.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила министру иностранных дел Украины Павлу Климкину устроить акцию памяти жертв Бандеры. Тот ранее заявил, что украинцам в качестве альтернативы "Бессмертному полку" стоит пройтись по улицам в акции памяти "замученных от сталинских репрессий украинцев".

— ...куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами. А то день рождения Бандеры на Украине отмечают, а про его жертвы забыли, — написала Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

Она также посоветовала Климкину "не забыть Саакашвили позвать".

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал идею Павла Климкина неадекватной. Политик посчитал, что своей инициативой министр хочет понравиться националистам.

Павел Климкин в свою очередь своей идеей прокомментировал публикацию одного из пользователей "Фейсбука", в которой призывалось дать "украинский ответ" на акцию "Бессмертный полк".