В Киеве объявили дату проведения трибунала по делу задержанных моряков

МИД 16 апреля обратился в Международный трибунал по морскому праву для того, чтобы добиться их освобождения.

Слушания в Международном трибунале по морскому праву в связи с инцидентом в Керченском проливе пройдут 10 мая. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

Дипломат заверила, что слушания "состоятся как запланировано", несмотря на "последовательный отказ России". Трибунал вынесет заключение до конца месяца.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна пересекли границу РФ у Керченского пролива. Моряков задержали. Двое из них оказались сотрудниками СБУ. МИД Украины 16 апреля обратился в Международный трибунал по морскому праву для того, чтобы добиться освобождения своих моряков.