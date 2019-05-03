Десятки человек погибли в межобщинных столкновениях в Эфиопии

В ходе межобщинных столкновений было убито несколько десятков жителей эфиопской деревни Джави в штате Амхара. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление представителя местных властей.
11 Somali people killed in Ethiopia’s Afar state https://t.co/AhQZzzjAD2 pic.twitter.com/WnMKJiXRMm— Halbeeg (@Halbeeg_News) May 3, 2019
Все погибшие — представители народности гумуз. Кроме того, в результате нападения группы вооружённых людей более 80 местных жителей получили ранения. Полиция считает, что кровавое преступление стало ответной реакцией на убийство в минувшие выходные более 20 человек, большинство из которых являются представителями народности амхара.
Отмечается, что конфликт между общинами возник из-за разногласий по поводу принадлежности отдельных земельных участков.
Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы в столице Гаити стали не менее восьми человек.
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