Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Житель Дюртюлинского района Башкирии, обвиняемый в убийстве своей сестры, сознался в содеянном. Об этом сообщает республиканское управление СК РФ.
— С задержанным проведены первоначальные следственные действия, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — говорится в сообщении.
По данным агентства "Башинформ", речь идёт об основателе приложения LinguaLeo Айнуре Абдулнасырове.
Как сообщалось ранее, Абдулнасыров нанёс своей сестре Эльвире как минимум восемь ножевых ранений. Тело обнаружила мать. Айнур задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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