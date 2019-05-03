Газовый баллон взорвался в частном доме в Кургане

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Газовый баллон взорвался в частном доме в Кургане

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В результате женщина и двое мужчин с ожогами различной степени были доставлены в больницу.

В результате взрыва газового баллона в частном доме в посёлке Смолино в Кургане пострадало три человека. Об этом сообщили Лайфу в экстренных службах города.

<p>Фото: © Life.</p>

ЧП произошло в доме 57 на улице Розы Люксембург. Огонь перекинулся на два соседних дома. Женщина и двое мужчин с ожогами различной степени были доставлены в больницу. К тушению пожара привлечены более 30 человек и 10 единиц техники, в том числе вертолёт.

Ранее сообщалось, что женщина с ребёнком погибли при пожаре в частном доме в Челябинской области.

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