Газовый баллон взорвался в частном доме в Кургане

В результате женщина и двое мужчин с ожогами различной степени были доставлены в больницу.

В результате взрыва газового баллона в частном доме в посёлке Смолино в Кургане пострадало три человека. Об этом сообщили Лайфу в экстренных службах города.

ЧП произошло в доме 57 на улице Розы Люксембург. Огонь перекинулся на два соседних дома. Женщина и двое мужчин с ожогами различной степени были доставлены в больницу. К тушению пожара привлечены более 30 человек и 10 единиц техники, в том числе вертолёт.

Ранее сообщалось, что женщина с ребёнком погибли при пожаре в частном доме в Челябинской области.