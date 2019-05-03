Лукашенко попросил найти фишку в аэропорту Минска

Открыта новая полоса, которая позволит принимать любые типы воздушных судов в сложных метеоусловиях.

Белорусский президент Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия второй искусственной взлётно-посадочной полосы в столичном аэропорту. Он рассказал, что её строили белорусские специалисты.

Полосу уже протестировал борт "номер один" Белоруссии. Командир воздушного судна заявил президенту, что такую полосу он видел только в Арабских Эмиратах.

— Значит, можем. И построили мы её не за $600 млн, а примерно в три раза дешевле. Это наше величайшее достижение. Это говорит о том, что мы можем всё, только надо настроиться на то, чтобы это сделать, — цитирует БелТА слова Лукашенко.

Глава государства также высказался, что в главную воздушную гавань страны стоило бы добавить "какую-то фишку".

— Надо модернизировать и дальше достраивать для людей. Нам надо комплекс этот до ума доводить. Какую-то фишку нам надо добавить здесь. Всё вроде удобно, хорошо, но нет фишки, как в других государствах, — заявил Лукашенко.

Вторая искусственная взлётно-посадочная полоса в национальном аэропорту "Минск" имеет длину 3,7 километра, её строительство продолжалось три года.

Ранее резонанс в Сети вызвало фото повзрослевшего сына Лукашенко.