Автобус въехал в остановку в Ташкенте, погибло двое

Читайте также

Автобус въехал в остановку в Ташкенте, погибло двое

5

Фото: © podrobno.uz

Транспортное средство остановилось для высадки пассажиров, но неожиданно начало движение.

Пассажирский автобус въехал в остановку в Ташкенте. Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана, погибло два человека, в том числе подросток.

В ведомстве отметили, что автобус №147 остановился для высадки пассажиров, но по не установленным пока причинам начал движение вперёд. Сообщается, что стаж водителя составляет 20 лет.

Личности погибших уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле автобус протаранил толпу пешеходов. Причиной дорожно-транспортного происшествия стал отказ тормозов.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×