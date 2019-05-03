Бразилия остановила печать венесуэльских боливаров

Венесуэла уже несколько лет переживает экономический кризис. По итогам прошлого года инфляция в стране составила почти 1,7 миллиона процентов.

Монетный двор Бразилии из-за окончания срока действия контракта остановил печать венесуэльских боливаров. Об этом сообщает газета Folha de S. Paulo.

Отмечается, что прежний договор истёк в марте 2019 года, а новый не был заключён. Эксперты полагают, что новый контракт и не предвидится, учитывая личную неприязнь президента Бразилии Жаира Болсонару к венесульскому лидеру — социалисту Николасу Мадуро.

Венесуэла уже несколько лет переживает экономический кризис. По итогам прошлого года инфляция в стране составила почти 1,7 миллиона процентов. Ранее президент Венесуэлы объявил о "великом плане изменений".