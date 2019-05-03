Солдат упал в жерло действующего вулкана на Гавайях и выжил

Американский солдат упал в кальдеру действующего вулкана Килауэа на Гавайях, пытаясь найти лучшую точку для обзора. По данным местного портала Hawaii News Now, грунт провалился под ногами 32-летнего мужчины, который перелез через металлические перила на обзорной площадке.
Любознательный турист пролетел порядка 70 футов (21 метра) и приземлился на узкий выступ в жерле вулкана. Это его и спасло. Прибывшие спасатели на стропах спустились к лежащему без сознания солдату и подняли его вверх. После этого военнослужащего в крайне тяжёлом состоянии доставили на вертолёте в местный медицинский центр.
Врачи боролись за его жизнь несколько часов. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
Ранее сообщалось, что на острове Бали началось извержение стратовулкана Агунг.
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