Солдат упал в жерло действующего вулкана на Гавайях и выжил

Любознательный турист пролетел более 20 метров и приземлился на узкий выступ. Это его и спасло.

Американский солдат упал в кальдеру действующего вулкана Килауэа на Гавайях, пытаясь найти лучшую точку для обзора. По данным местного портала Hawaii News Now, грунт провалился под ногами 32-летнего мужчины, который перелез через металлические перила на обзорной площадке.

Любознательный турист пролетел порядка 70 футов (21 метра) и приземлился на узкий выступ в жерле вулкана. Это его и спасло. Прибывшие спасатели на стропах спустились к лежащему без сознания солдату и подняли его вверх. После этого военнослужащего в крайне тяжёлом состоянии доставили на вертолёте в местный медицинский центр.

Врачи боролись за его жизнь несколько часов. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что на острове Бали началось извержение стратовулкана Агунг.