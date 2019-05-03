На "Ладу" поставят противотанковый комплекс

Модификация для Вооружённых сил России будет впервые представлена на параде Победы 9 Мая на Красной площади в Москве.

Новые самоходные противотанковые ракетные комплексы (СПТРК) выйдут на базе полноприводного автомобиля-пикапа "Лада 4х4". Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, их начнут получать Воздушно-десантные войска (ВДВ).

— Новый СПТРК представляет собой серийно производимый автомобиль "Лада 4х4", оборудованный для размещения ПТРК семейства "Корнет" и нескольких противотанковых управляемых ракет к нему, при этом огневая часть комплекса может монтироваться прямо в подразделениях, — говорится в сообщении.

По словам источника агентства, мобильность ВДВ и огневая мощь вырастут при минимуме затрат. Сами комплексы уже хорошо зарекомендовали себя в ходе различных учений. Как отмечается, комплекс можно будет перевозить в отсеке вертолётов Ми-26.

Впервые модификация для Вооружённых сил России будет представлена на параде Победы 9 Мая на Красной площади в Москве. Стоит добавить, что на параде также дебютирует новый кабриолет Aurus.