В Раде заявили, что Украина и Россия имеют больше общего, чем только граница

Вадим Рабинович считает, что избранному главе Незалежной стоит изменить свою риторику об отношениях двух стран.

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Украина и Россия имеют больше общего, чем только государственная граница. Таким образом парламентарий прокомментировал украинскому телеканалу NewsOne слова избранного президента Незалежной Владимира Зеленского.

— Я думаю, что нас объединяет намного большее, — сказал он.

В частности, по словам Рабиновича, это десятки тысяч родственников, семей, друзей и человеческих связей, которые "прервали не сами люди, а безответственные политики с двух сторон".

Парламентарий также считает, что Зеленскому стоит изменить свою риторику в отношении двух стран и вести диалог, чтобы добиться мира в стране.

Он также отмечает, что подобные заявления избранный президент, поскольку "не до конца понимает, куда он попал".

— Главное, чтобы он не повторял ошибок Порошенко и не шёл его путём, — сказал депутат.

Ранее Зеленский заявил, что из "общего" у Украины с Россией осталась только граница. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя его слова, напомнил, что две страны связывают многовековая история, а её граждан — тесные родственные связи.