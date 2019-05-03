Нижегородка перевела мошенникам 2 млн за "выигрыш умершего мужа"

Полицейские выяснили, что карты, куда женщина перечислила деньги, принадлежали ранее судимым жителям других регионов России.

Жительнице Сормовского района Нижнего Новгорода позвонили неизвестные и заявили, что её покойный супруг имел на счету онлайн-биржи 53 тысячи долларов. По словам собеседников россиянки, для получения этих денег женщина сама должна перечислить деньги в рублях на определённые счета. Не видя подвоха, женщина перевела мошенникам почти два миллиона рублей, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

— Звонивший пояснил женщине, что для получения выигрыша мужа она должна перевести 999 000 тысяч рублей на одну банковскую карту и аналогичную сумму — на вторую, — сообщают нижегородские правоохранители.

Только отправив деньги и не получив ничего, женщина поняла, что её обманули. Полицейские выяснили, что карты, куда женщина перечислила деньги, принадлежали ранее судимым жителям других регионов России. Возбуждено дело по статье о мошенничестве.

Сегодня Лайф рассказывал, как в Москве ограбили пенсионерку на 8 миллионов рублей. А во второй половине апреля другая жительница столицы перевела мошеннику 3,5 миллиона рублей ради выигрыша в лотерее.