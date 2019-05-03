Нижегородка перевела мошенникам 2 млн за "выигрыш умершего мужа"

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Нижегородка перевела мошенникам 2 млн за "выигрыш умершего мужа"

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Фото: © Pixabay

Полицейские выяснили, что карты, куда женщина перечислила деньги, принадлежали ранее судимым жителям других регионов России.

Жительнице Сормовского района Нижнего Новгорода позвонили неизвестные и заявили, что её покойный супруг имел на счету онлайн-биржи 53 тысячи долларов. По словам собеседников россиянки, для получения этих денег женщина сама должна перечислить деньги в рублях на определённые счета. Не видя подвоха, женщина перевела мошенникам почти два миллиона рублей, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Звонивший пояснил женщине, что для получения выигрыша мужа она должна перевести 999 000 тысяч рублей на одну банковскую карту и аналогичную сумму — на вторую, — сообщают нижегородские правоохранители.

Только отправив деньги и не получив ничего, женщина поняла, что её обманули. Полицейские выяснили, что карты, куда женщина перечислила деньги, принадлежали ранее судимым жителям других регионов России. Возбуждено дело по статье о мошенничестве.

Сегодня Лайф рассказывал, как в Москве ограбили пенсионерку на 8 миллионов рублей. А во второй половине апреля другая жительница столицы перевела мошеннику 3,5 миллиона рублей ради выигрыша в лотерее.

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