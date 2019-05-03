Актриса Андрейченко рассказала об алкоголизме и двух клинических смертях

После второго раза врачи говорили, что русская "Мэри Поппинс" может навсегда остаться прикованной к постели.

Актриса Наталья Андрейченко, получившая всенародную любовь после роли Мэри Поппинс в одноимённом фильме 1984 года, рассказала, что пережила две клинические смерти. Первая произошла ещё в студенчестве, во время учёбы во ВГИКе.

Артистка призналась, что в 80-х у неё начались проблемы с алкоголем, из-за которых она не ночевала дома и прогуливала съёмки. Позже она осознала проблему и попыталась избавиться от зависимости. Андрейченко приняла редкое зарубежное лекарство, после приёма которого она пережила первую клиническую смерть. Тогда врачи спасли её, применив электрошокер. Радикальный метод избавил студентку и от тяги к алкоголю.

В 34 года артистка пережила вторую клиническую смерть, попав в ДТП. Врачи пугали, что она может навсегда остаться прикованной к постели, но Андрейченко справилась и с этим.

—Тогда в моей жизни и появилась йога — я стала терять гибкость, не могла ходить. По идее после того, что случилось, я вообще не должна была ходить. А я не только хожу, но и занимаюсь такой серьёзной йогой, — рассказала Андрейченко изданию "Стархит".

Ранее русская "Мэри Поппинс" призналась, что увела бойфренда у дочери.