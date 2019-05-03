В "Ростехе" заявили о возможности продажи Су-57 Турции

Анкара сейчас ведёт переговоры с США о поставке F-35, но Пентагон протестует по поводу поставки Турции российских С-400.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Россия будет готова продавать Турции отечественные истребители Су-57. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. Одно из условий сделки — отказ Анкары от участия в программе по производству американских бомбардировщиков F-35.

По данным агентства, документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57 в Турцию, согласованы.

Сергей Чемезов отметил, что Турция — привлекательный рынок для российского боевого самолёта.

Ранее в Анкаре заявили, что если Соединённые Штаты откажутся поставить в Турцию истребители пятого поколения F-35, то это не будет для Анкары безвыходным положением. Штаты пытаются таким шантажом добиться, чтобы Турция отказалась от покупки российских ЗРС С-400.

В Конгрессе США и Госдепе сразу пригрозили санкциями против Анкары и назвали поставки из России "стратегической уловкой".

Отметим, что Лайф уже сообщал, как американские СМИ назвали Су-57 смертельным противником. А президент России Владимир Путин назвал отечественный истребитель лучшим в мире военным самолётом.