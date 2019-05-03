Пентагон обеспокоен возможностью появления новых военных баз Китая за рубежом

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Пентагон обеспокоен возможностью появления новых военных баз Китая за рубежом

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Фото: © Pixabay/12019

Сейчас КНР имеет лишь одну международную базу, которая расположена в африканской Джибути.

Аналитики Пентагона заявили, что Китай может начать строить новые военные базы за рубежом, чтобы защитить свои экономические проекты.

Успешность реализации таких инициатив, вероятно, создаст условия для появления военных баз за рубежом в целях обеспечения безопасности проектов в рамках инициативы "Один пояс — один путь, — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Сейчас КНР имеет лишь одну международную базу, которая расположена в Джибути. Пентагон прогнозирует скорое появление китайской базы в Пакистане. Также, по мнению Пентагона, Китай планирует построить базы на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана.

Ранее в Пентагоне заявили о потере превосходства в космосе из-за России и Китая.

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