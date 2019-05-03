Пентагон обеспокоен возможностью появления новых военных баз Китая за рубежом

Сейчас КНР имеет лишь одну международную базу, которая расположена в африканской Джибути.

Аналитики Пентагона заявили, что Китай может начать строить новые военные базы за рубежом, чтобы защитить свои экономические проекты.

— Успешность реализации таких инициатив, вероятно, создаст условия для появления военных баз за рубежом в целях обеспечения безопасности проектов в рамках инициативы "Один пояс — один путь, — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Сейчас КНР имеет лишь одну международную базу, которая расположена в Джибути. Пентагон прогнозирует скорое появление китайской базы в Пакистане. Также, по мнению Пентагона, Китай планирует построить базы на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана.

Ранее в Пентагоне заявили о потере превосходства в космосе из-за России и Китая.