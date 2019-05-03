Проект "Жить" запустил сервис "Бессмертный полк онлайн"

Он создан для тех россиян, которые не могут выйти на акции с портретами родных, но хотят поделиться гордостью за их подвиги.

Социальный интерактивный проект "Жить" в преддверии Дня Победы запустил сервис "Бессмертный полк онлайн". Об этом рассказал автор проекта заслуженный деятель искусств РФ композитор Игорь Матвиенко.

— Наш сервис позволяет поделиться гордостью за подвиг своего предка с многомиллионной аудиторией социальных сетей, — пояснил он.

Как отметил Матвиенко, ежегодно в День Победы "миллионы россиян выходят на улицы с портретами своих старших родственников — ветеранов, тружеников тыла, детей войны, всех тех, кто внёс свой вклад в завоевание Великой Победы". А те, у кого по каким-либо причинам не получается присоединиться к шествию "Бессмертного полка", могут почтить память родственников — героев ВОВ с помощью онлайн-сервиса.

Для этого нужно загрузить на сайте жить.рф фотографию воевавшего родственника, написав его фамилию, имя и отчество. На указанную при отправке данных электронную почту придёт ссылка на готовый ролик. Его можно выложить на сайте жить.рф или в своих социальных сетях.

В этом году "Бессмертный полк онлайн" проходит уже в третий раз. Сервис был впервые запущен в 2017 году, его участниками стали более 80 тысяч человек.