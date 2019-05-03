В Белом доме назвали темы разговора Путина и Трампа

Телефонные переговоры лидеров двух государств состоялись сегодня и продолжались полтора часа.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным денуклеаризацию КНДР, Украину и ситуацию в Венесуэле. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Также лидеры двух государств обсудили возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

— Состоялось обсуждение того, чтобы продлить текущее ядерное соглашение [ДСНВ], а также обсуждение по поводу потенциального заключения нового, которое бы включало и Китай, — рассказала Сандерс.

Также уточняется, что в вопросе Венесуэлы Дональд Трамп "дал ясно понять, что Соединённые Штаты поддерживают народ Венесуэлы".

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что разговор прошёл "в позитивном ключе".

Напомним, телефонный разговор Путина и Трампа продлился почти полтора часа.