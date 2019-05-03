В Белом доме назвали темы разговора Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным денуклеаризацию КНДР, Украину и ситуацию в Венесуэле. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Также лидеры двух государств обсудили возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
— Состоялось обсуждение того, чтобы продлить текущее ядерное соглашение [ДСНВ], а также обсуждение по поводу потенциального заключения нового, которое бы включало и Китай, — рассказала Сандерс.
Также уточняется, что в вопросе Венесуэлы Дональд Трамп "дал ясно понять, что Соединённые Штаты поддерживают народ Венесуэлы".
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что разговор прошёл "в позитивном ключе".
Напомним, телефонный разговор Путина и Трампа продлился почти полтора часа.
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