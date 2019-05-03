В Оренбургской области пожар охватил целую улицу

Десять частных домов оказались охвачены огнём в посёлке Никель на окраине Орска Оренбургской области. Жителей домов пришлось эвакуировать, сообщает Orsk.ru
Огнём оказалось охвачено 700 квадратных метров. Пострадало три человека: одного госпитализировали с ожогами 60% тела, другой отравился продуктами горения, третий получил несерьёзные ожоги.
Временно исполняющий обязанности главы Орска Василий Козупица пообещал всем оставшимся без крова предоставить жильё и оказать помощь.
Ранее сегодня из-за взрыва газового баллона в частном доме в Курганской области пострадало три человека. Дом выгорел дотла.
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