В Оренбургской области пожар охватил целую улицу

Читайте также

В Оренбургской области пожар охватил целую улицу

9

Фото: © vk.com/ОРСК онлайн

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём, а причиной распространения пожара стала ветреная и сухая погода.

Десять частных домов оказались охвачены огнём в посёлке Никель на окраине Орска Оренбургской области. Жителей домов пришлось эвакуировать, сообщает Orsk.ru

Огнём оказалось охвачено 700 квадратных метров. Пострадало три человека: одного госпитализировали с ожогами 60% тела, другой отравился продуктами горения, третий получил несерьёзные ожоги.

Временно исполняющий обязанности главы Орска Василий Козупица пообещал всем оставшимся без крова предоставить жильё и оказать помощь.

Ранее сегодня из-за взрыва газового баллона в частном доме в Курганской области пострадало три человека. Дом выгорел дотла.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×