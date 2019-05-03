В Амстердаме решили запретить машины на бензине и дизеле

Через 10 лет в городе не должно остаться ни одного транспортного средства, которое бы загрязняло воздух.

Городские власти Амстердама приняли решение постепенно вводить запрет на использование в городе автомобилей на бензиновых и дизельных двигателях. В мэрии уверены, что такие меры помогут сделать городской воздух чище. Об этом сообщает газета The Guardian.

Изменения будут вводиться поэтапно. Со следующего года в Амстердаме запретят ездить на дизельных автомобилях старше 15 лет. Автобусы, которые выделяют выхлопные газы, не будут въезжать в центр города с 2022 года. К 2025 году запрет будет распространяться и на прогулочные суда, а также на мопеды.

Полностью избавить город от транспорта на бензине и дизеле планируют к 2030 году.

Ранее на проблемы с экологией обратил внимание и китайский лидер Си Цзиньпин.