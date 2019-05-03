В Кремле рассказали подробности телефонных переговоров Путина и Трампа

В частности, главы двух государств подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях.

В ходе телефонных переговоров президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — обсудили двусторонние отношения, а также Венесуэлу, Украину и КНДР. Подробности беседы сообщили в пресс-службе Кремля.

— Президенты высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. Подтверждён обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности, — говорится в сообщении.

Также Путин проинформировал американского коллегу об основных итогах встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля. Он подчеркнул, что добросовестное выполнение Пхеньяном своих обещаний должно сопровождаться снижением санкционного давления на Северную Корею. Оба президента согласились с важностью последовательных шагов по денуклеаризации Корейского полуострова.

Путин и Трамп также обсудили обстановку на Украине в контексте недавних президентских выборов. Российский лидер заявил о необходимости выполнения Киевом минских договорённостей. По его убеждению, они имеют ключевое значение для разрешения конфликта в Донбассе.

Далее главы двух государств обменялись мнениями относительно ситуации в Венесуэле. Путин заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и попыток силовой смены власти. Они подрывают перспективы политического урегулирования кризиса, подчеркнул президент России.

Российский и американский лидер договорились о продолжении контактов на различных уровнях и выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и конструктивный характер.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Путина с Трампом продолжался полтора часа.