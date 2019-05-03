В Белом доме заявили, что разговор Трампа и Путина был очень позитивным

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был очень позитивным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
— Это был очень позитивный разговор, — сказала она.
Как сообщалось ранее, лидеры двух стран провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе американской стороны. Переговоры продолжались полтора часа. Президенты, в частности, обсудили двусторонние отношения, а также Венесуэлу, Украину и КНДР.
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