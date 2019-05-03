Посол США в ФРГ пригрозил участникам проекта "Северный поток — 2" санкциями

Посол США в Германии Ричард Гренелл дал интервью немецкому еженедельнику Focus, в котором напомнил, что компаниям, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток — 2", стоит ожидать американский санкций.
— С американской точки зрения трубопровод не только поставляет газ, но и повышает санкционный риск, — заметил дипломат.
Впервые о проблемах для немецких компаний со стороны США Гренелл заговорил в январе. Однако в МИД Германии посчитали, что американские санкции не могут остановить проект "Северный поток — 2".
А вчера строительство газопровода поддержала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называют преемницей канцлера ФРГ Ангелы Меркель в их политической партии.
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