Посол США в ФРГ пригрозил участникам проекта "Северный поток — 2" санкциями

Дипломат напомнил позицию США, где считают, что страны ЕС станут зависимы от российского газа.

Посол США в Германии Ричард Гренелл дал интервью немецкому еженедельнику Focus, в котором напомнил, что компаниям, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток — 2", стоит ожидать американский санкций.

— С американской точки зрения трубопровод не только поставляет газ, но и повышает санкционный риск, — заметил дипломат.

Впервые о проблемах для немецких компаний со стороны США Гренелл заговорил в январе. Однако в МИД Германии посчитали, что американские санкции не могут остановить проект "Северный поток — 2".

А вчера строительство газопровода поддержала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называют преемницей канцлера ФРГ Ангелы Меркель в их политической партии.