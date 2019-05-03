Туск назвал США лучшим союзником Польши

Глава ЕС похвалил польские власти за готовность "культивировать хорошие отношения с Америкой".

Глава Европейского союза Дональд Туск во время лекции в Варшавском университете заявил, что Польша не имела и не будет иметь лучше союзника, чем США.

— Мы, поляки, тоже должны говорить громко, что мы не имели и, наверное, не будем иметь в обозримом будущем лучшего союзника, чем Соединённые Штаты, — передаёт РИА "Новости" его слова.

Несмотря на то что Туск критикует нынешнюю польскую власть, он похвалил её за старание "культивировать хорошие отношения с Америкой".

Также глава ЕС заметил, что, только объединившись и удержав Североатлантический союз, можно "противостоять вызовам XXI века".

Ранее Европейский союз раскритиковал решение США выйти из Договора о торговле оружием.