В ООН назвали приговор Ассанжу несоразмерным правонарушению

Создатель Wikileaks должен находиться в тюрьме строгого режима Белмарш одиннадцать с половиной месяцев.

Эксперты ООН считают, что срок заключения под стражу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа несоразмерен совершённому им правонарушению. Он проведёт в тюрьме строгого режима Белмарш 11 с половиной месяцев.

Лайф ранее сообщал, что 1 мая лондонский суд приговорил Ассанжа к заключению за нарушение условий выхода под залог. Судья посчитала, что основатель WikiLeaks заслуживает наказания за то, что не сдавался полиции по собственному желанию, когда скрывался в Посольстве Эквадора.

В ООН уверены, что несоблюдение условий освобождения под залог является незначительным нарушением. Тем более что история с задержанием касается дела 2010 года. Его якобы прекратили расследовать ещё в 2017-м.

Напомним, Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Сегодня также стало известно, что британский суд предоставил властям США 65-дневный срок для подготовки обоснования на экстрадицию Джулиана Ассанжа.