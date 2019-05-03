В Турции открыта самая большая в стране мечеть

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В Турции открыта самая большая в стране мечеть

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Фото: Twitter/Alhamdhulillaah

По периметру здания возведено 70 куполов. Девять внутренних помещений рассчитаны на 63 тысячи молящихся.

Сегодня в Турции официально открылась самая большая в стране мечеть. Она построена в стамбульском районе Чамлыджа. Об этом сообщает агентство Anadolu.

На церемонии открытия присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и руководитель Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун. Он отметил, что мечеть — гордость всего исламского мира.

Мечеть построена за шесть лет и рассчитана на 63 тысячи верующих. По периметру здания возведено 70 куполов, в ней девять внутренних помещений — для молящихся. На территории комплекса есть конференц-залы, библиотека и музей тюркских исламских произведений искусства.

Новая мечеть также примечательна самыми высокими в Стамбуле минаретами. Высота двух из них достигает 90 метров, оставшихся четырёх — 107,1 метра. Цифра знаменательна тем, что в 1071 году турки-сельджуки нанесли при городе Манцикерте поражение византийцам и взяли в плен византийского императора Романа IV Диогена. Победа турок ускорила установление их господства в Малой Азии.

Ранее Лайф сообщал, что руководство Турции в ближайшем будущем может изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.

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