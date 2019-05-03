Трамп назвал телефонные переговоры с Путиным продуктивными

Хозяин Овального кабинета отметил, что обсудил с российским коллегой множество вопросов.

Президент США Дональд Трамп назвал продуктивными телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Своими впечатлениями глава Белого дома поделился в "Твиттере".

— Был длинный и очень хороший разговор с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, задолго до начала охоты на ведьм, хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными — хорошо, а не плохо, — написал американский президент.

Он отметил, что обсудил с Путиным торговлю, Венесуэлу, Украину, КНДР, контроль ядерного вооружения и даже "вымыслы о российском (вмешательстве)".

— Очень продуктивный разговор! — заключил американский лидер.

Ранее в Кремле рассказали подробности телефонных переговоров Путина и Трампа, которые длились полтора часа.