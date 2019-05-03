Трамп назвал телефонные переговоры с Путиным продуктивными

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Трамп назвал телефонные переговоры с Путиным продуктивными

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Дональд Трамп. Фото: © Flickr / Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Хозяин Овального кабинета отметил, что обсудил с российским коллегой множество вопросов.

Президент США Дональд Трамп назвал продуктивными телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Своими впечатлениями глава Белого дома поделился в "Твиттере".

<p>Скриншот: © Twitter/<a href="https://twitter.com/realDonaldTrump" target="_blank"><ins>Donald J. Trump</ins></a></p>

Был длинный и очень хороший разговор с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, задолго до начала охоты на ведьм, хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными — хорошо, а не плохо, — написал американский президент.

Он отметил, что обсудил с Путиным торговлю, Венесуэлу, Украину, КНДР, контроль ядерного вооружения и даже "вымыслы о российском (вмешательстве)".

— Очень продуктивный разговор! — заключил американский лидер.

Ранее в Кремле рассказали подробности телефонных переговоров Путина и Трампа, которые длились полтора часа.

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