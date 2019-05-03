Полиция Испании задержала двоих подозреваемых в шантаже Ассанжа

Они требовали три миллиона евро в обмен на обещание не разглашать информацию по поводу жизни создателя WikiLeaks в Посольстве Эквадора.

Полиция Испании задержала двух мужчин, которых подозревают в шантаже создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как сообщает издание Eldiario, их отпустили после дачи показаний.

Расследование началось после иска главного редактора WikiLeaks Кристина Храфнсона в мадридский суд. По его словам, несколько испанских граждан требовали от него три миллиона евро в обмен на обещание не разглашать информацию по поводу условий жизни Ассанжа в Посольстве Эквадора. В распоряжении шантажистов были видео журналиста в частных зонах посольства, аудиозаписи его встреч, фотокопии сообщений адвокатов, письма, а также копии документов людей, которые его посещали.

Среди главных подозреваемых в этом деле — Хосе Мартина Сантоса (Пепе). Он владеет небольшим агентством Agencia6, которое и пыталось продать эту информацию.

Аналогичный иск представители WikiLeaks подали в Национальный суд Испании. Там в качестве ответчиков выступают сотрудники посольства и охранного агентства. Теперь решается вопрос о рассмотрении жалобы.

Ранее Лайф сообщал, что суд предоставил 65 дней для обоснования требования об экстрадиции Ассанжа в США.