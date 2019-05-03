Самый зрелищный салют в честь Дня Победы будет на Поклонной горе

Также праздничные залпы будут на территории "Лужников", в парках "Кузьминки", "Измайлово" и ещё на 30 площадках города.

В честь празднования 9 Мая в столице будет запущено 16 салютов и 18 праздничных фейерверков. Самое зрелищное шоу на День Победы будет на Поклонной горе. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Главный салют начнётся в 22:00 по московскому времени и продлится около 10 минут.

Любоваться праздничными залпами также можно будет на территории "Лужников", в парках "Кузьминки" и "Измайлово", в Лианозове, на территории аэродрома Тушино, на ВДНХ, в районах Обручевский, Ново-Переделкино, Митино, Южное Бутово, Левобережный, Москворечье-Сабурово, в Троицком округе и Зеленограде.

Ранее Лайф сообщал, что следить за порядком на мероприятиях в честь Дня Победы по всей стране будут в том числе 37 тысяч сотрудников Росгвардии.